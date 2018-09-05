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На сейсмостанции в Уфе были зафиксированы толчки мощностью 3,8 балла
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На сейсмостанции в Уфе были зафиксированы толчки мощностью 3,8 балла 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Не сейсмологической станции, расположенной в деревне Лекаревка Уфимского района, оборудование зафиксировало землетрясение магнитудой 3,8 балла. Об этом сообщил UFA.AIF.RU научный сотрудник Башгосуниверситета Геннадий Турикешев.
Это единственная станция в столице Башкирии, которая фиксирует движения пластов земной коры.
По мнению эксперта, Уфе необходимы пять таких станций по периметру города, чтобы контролировать ситуацию. А также геодинамический полигон, чтобы фиксировать скорость колебания пластов.
«Поскольку вся Уфа стоит на гипсе, а эта порода очень мягкая и подвижная», — говорит Турикешев.
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