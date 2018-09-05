На сейсмостанции в Уфе были зафиксированы толчки мощностью 3,8 балла

Не сейсмологической станции, расположенной в деревне Лекаревка Уфимского района, оборудование зафиксировало землетрясение магнитудой 3,8 балла. Об этом сообщил UFA.AIF.RU научный сотрудник Башгосуниверситета Геннадий Турикешев.

Это единственная станция в столице Башкирии, которая фиксирует движения пластов земной коры.

По мнению эксперта, Уфе необходимы пять таких станций по периметру города, чтобы контролировать ситуацию. А также геодинамический полигон, чтобы фиксировать скорость колебания пластов.

«Поскольку вся Уфа стоит на гипсе, а эта порода очень мягкая и подвижная», — говорит Турикешев.