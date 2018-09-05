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Жители соседних с Зауральем регионов сегодня утром проснулись от толчков землетрясения
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Жители соседних с Зауральем регионов сегодня утром проснулись от толчков землетрясения 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Жители Катав-Ивановска сообщают трещинах в стенах и разбитой посуде
В Челябинской области около 4 часов утра произошло землетрясение. По данным портала 74.ru эпицентр землетрясения находился в Катав-Ивановском районе. Магнитуда самых сильных толчков доходила до 6 баллов.
Жители Катав-Ивановска сообщают, что пострадало здание городской больницы. В индустриальном техникуме сегодня отменены занятия.
Толчки землетрясения почувствовали жители Челябинской и Свердловской областей и Башкирии
— У нас, в Шанхае (микрорайон Катав-Ивановска. — Прим. ред.), сильно трясло, с четырёх утра всей семьёй не спим. Пришла на работу — делимся впечатлениями. Оказалась, у меня дома так, ерунда — только мелочёвка с полок попадала. А у кого посуда побилась, трещины на стенах, на печках. Все в шоке, обсуждаем. Тут завод «СМАРТ», который семечки жарит и упаковывает, распустили — что-то с оборудованием у них случилось, — приводит рассказ жительницы Катав-Ивановска Юлии 74.ru.
В Свердловской области по информации Е.1 несколько человек звонили в МЧС с сообщением о толчках. На территории региона, сказали нашим коллегам в пресс-службе ведомства, сейсмическая активность не нанесла никаких разрушений.
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