Жители соседних с Зауральем регионов сегодня утром проснулись от толчков землетрясения

Жители Катав-Ивановска сообщают трещинах в стенах и разбитой посуде

Челябинской области около 4 часов утра произошло землетрясение. По данным портала 74.ru эпицентр землетрясения находился в Катав-Ивановском районе. Магнитуда самых сильных толчков доходила до 6 баллов.

Жители Катав-Ивановска сообщают, что пострадало здание городской больницы. В индустриальном техникуме сегодня отменены занятия.

Толчки землетрясения почувствовали жители Челябинской и Свердловской областей и Башкирии

— У нас, в Шанхае (микрорайон Катав-Ивановска. — Прим. ред.), сильно трясло, с четырёх утра всей семьёй не спим. Пришла на работу — делимся впечатлениями. Оказалась, у меня дома так, ерунда — только мелочёвка с полок попадала. А у кого посуда побилась, трещины на стенах, на печках. Все в шоке, обсуждаем. Тут завод «СМАРТ», который семечки жарит и упаковывает, распустили — что-то с оборудованием у них случилось, — приводит рассказ жительницы Катав-Ивановска Юлии 74.ru.