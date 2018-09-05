Испуганные землетрясением жители 5 районов Башкирии просили о помощи

По данным госкомитета ЧС по Башкирии в центр обработки вызовов по поводу землетрясения, произошедшего утром 5 сентября в 133 км от Уфы , обратились жители 5 районов республики.

Звонки поступали из села Малояз Салаватского района, села Кудеевкий Иглинского района, города Белорецк и города Благовещенск. Больше всего звонков — 150 — поступило в комитет по ЧС из Уфы. Напомним, по данным Управления гражданской защиты Уфы на шесть утра 5 сентября к спасателям за помощью обратился 51 человек.

«Ночью проснулась от того, что все вокруг трясётся, очень испугалась! Шкаф, кровать тряслись, слышен был непонятный гул, люстра шаталась… Что это было? Землетрясение? Кто-нибудь заметил или это мне одной только показалось! Время было 4:00 утра, когда это все произошло! Длилось все это где то минуту», — пишет жительница Белорецка в местном «Подслушано».

Разрушений зданий, нарушений функций систем жизнеобеспечения, погибших и пострадавших в землетрясении с магнитудой в эпицентре в 5,5 баллов на территории Башкирии нет.