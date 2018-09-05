В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу

"После землетрясения в Катав-Ивановске на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов", — сказал собеседник агентства, не уточнив, где именно разместили эвакуированных.

По словам Савченко, 50-километровый радиус толчков землетрясения задел три муниципалитета: Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катав.

Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 мск) была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. На текущий момент о пострадавших не сообщалось.