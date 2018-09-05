Ещё
В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Больницу в городе Катав-Ивановске Челябинской области эвакуировали после произошедшего в среду утром землетрясения. Об этом ТАСС сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
"После землетрясения в Катав-Ивановске на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов", — сказал собеседник агентства, не уточнив, где именно разместили эвакуированных.
По словам Савченко, 50-километровый радиус толчков землетрясения задел три муниципалитета: Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катав.
Ранее сообщалось, что в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 мск) была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. На текущий момент о пострадавших не сообщалось.
ТАСС: последние новости
Жители Челябинской области сообщили в экстренные службы о землетрясении 627 раз Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за паводка, возросло до семи СМИ: более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину пообещали «острый разговор»88
Захарченко убил Чебурашка1167
Мощное землетрясение произошло на Урале82
Лавров раскрыл цель активности США на Украине529
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера106
Видео
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:11
США согласились с позицией РФ по Идлибу
Политика
02:26
Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина
В мире
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение