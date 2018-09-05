Самолет МЧС России доставил в Сирию гуманитарную помощь

Самолет прибыл в Латакию 4 сентября.

"В состав груза по согласованию с принимающей стороной вошли продукты питания, палатки, одеяла, а также комплекты посуды", — сообщили в МЧС.

Доставленное продовольствие при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике и представителей Сирийского общества Красного Полумесяца будет передано нуждающимся жителям, а также беженцам, которые возвращаются в освобожденные населенные пункты.