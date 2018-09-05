В сети появились фотографии последствий ночного землетрясения на Урале

Специальные комиссии на Урале оценивают ущерб, причинненный землятресением. Толчки наблюдались минувшей ночью в 17 населенных пунктах. Магнитуда достигла 5,5 баллов на глубине 10 км. Это означает, что толчки были достаточно ощутимые. Еще немного, и могло повредить здания. В соцсетях южноуральцы делятся впечатлениями от произошедшего, сообщает новостной сайт СМИ2. Так, жители Катав-Ивановска пишут, что трясло так, что сорвало кафель, по стенам пошли трещены, обвалилась штукатурка, качались люстры, а потом все резко успакоилось. Землетрясение почувствовали жители Башкортостана и Свердловской области. Многие сравнили произошедшее с падением метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Тогда ударной волной выбило окна в жилых домах. От осколков пострадали 1000 человек.