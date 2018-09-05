Последствия землетрясения в Челябинской области устранят в зданиях, где есть риск обвала

ЧЕЛЯБИНСК , 5 сентября. / ТАСС /. Губернатор Челябинской области в среду осмотрел поврежденные после землетрясения здания в Катав-Ивановском районе. Приоритет при ликвидации последствий отдадут домам, где есть риск обвала отделки и других конструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км, днем произошел повторный толчок интенсивностью 4,6. В обоих случаях эпицентр находился около города Катав-Ивановск. По данным министерства общественной безопасности региона, в населенных пунктах, где наблюдалась сейсмоактивность, по состоянию на 11:00 мск, специалисты выявили повреждения 16 социально значимых объектов, в том числе двух зданий больницы, техникума, также пострадали многоквартирные и частные жилые дома.

"Губернатор поставил задачу оперативно и профессионально провести оценку рисков и ущерба, сконцентрироваться на работе с населением. Приоритет — устранению рискующих обвалиться участков отделки и конструкций в домах", — уточнили в пресс-службе.