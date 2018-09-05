Землетрясение повредило здание больницы в Катав-Ивановске

Землетрясение, эпицентр которого находился на территории Катав-Ивановского района, повредило здание городской больницы, сообщает издание Аvanpress.ru со ссылкой на областной минздрав

Уточняется, что повреждения заметили в хирургическом отделении медучреждения.

На время проверки безопасности помещений также приостановлены занятия в Катав-Ивановском индустриальном техникуме, соответствующее объявление появилось на сайте учреждения. О режиме занятий 6 сентября классные руководители сообщат ученикам позже.

Ранее сообщалось, что 16 оперативных групп проверяют социально-значимые объекты и жилые дома на предмет повреждений.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали 5 сентября в 3:58 на глубине 10 км. Информации о жертвах и серьёзных разрушениях не поступало, однако жители ближайших к эпицентру населённых пунктов сообщили о разбитых стёклах и раскачивавшихся домах. Сейсмическую активность ощутили также в соседнем Башкортостане, о ночном пробуждении из-за вибраций рассказали жители Копейска и Челябинска.