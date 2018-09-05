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Работу двух зданий больницы приостановили в Челябинской области после землетрясения
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Работу двух зданий больницы приостановили в Челябинской области после землетрясения 

ТАСС + ещё 13 31 минуту назад
Фото: Аргументы Недели
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Здания стационара и детской поликлиники в Катав-Ивановске Челябинской области получили повреждения в результате произошедшего в ночь на среду землетрясения магнитудой 5,6, сообщила пресс-служба главы региона.
Подземный толчок был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.
"По Катав-Ивановску: повреждения получило здание стационара (терапия и хирургия), а также здание детской поликлиники. Эксплуатация этих зданий приостановлена. Из стационара эвакуировали 72 пациента, из них 28 детей. Часть пациентов выписали (у кого подошло время выписки), остальных перевели в больницу Усть-Катава", — говорится в сообщении.
По данным министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, после землетрясения также отменены занятия в четырех школах Катав-Ивановского района: две находятся в Катав-Ивановске и две — в Юрюзане.
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