Работу двух зданий больницы приостановили в Челябинской области после землетрясения

Подземный толчок был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.

"По Катав-Ивановску: повреждения получило здание стационара (терапия и хирургия), а также здание детской поликлиники. Эксплуатация этих зданий приостановлена. Из стационара эвакуировали 72 пациента, из них 28 детей. Часть пациентов выписали (у кого подошло время выписки), остальных перевели в больницу Усть-Катава", — говорится в сообщении.

По данным министра общественной безопасности региона Евгения Савченко, после землетрясения также отменены занятия в четырех школах Катав-Ивановского района: две находятся в Катав-Ивановске и две — в Юрюзане.