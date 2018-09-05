В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу

Как рассказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко , на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.

Сегодня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на Урале в 133 км к востоку от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Погибших и пострадавших нет.