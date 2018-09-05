В Челябинской области из-за землетрясения эвакуировали больницу 

В Челябинской области после произошедшего в среду утром землетрясения эвакуировали больницу в городе Катав-Ивановске, сообщает ТАСС.
Как рассказал министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов.
Сегодня Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что на Урале в 133 км к востоку от Уфы зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Погибших и пострадавших нет.