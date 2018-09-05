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Жители Среднего Урала рассказывают о земных толчках в соцсетях
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Жители Среднего Урала рассказывают о земных толчках в соцсетях 

АиФ Урал 18 минут назад
Фото: АиФ Урал
Жители Свердловской области ощутили на себе земные толчки, прошедшие минувшей ночью в Челябинской области в окрестностях города Катав-Ивановска. По предварительным данным, сила землетрясения составила магнитуду 5,9, но прошло без происшествий, сообщает в среду, 5 сентября, «АиФ-Урал».
Официально в региональном спасательном главке МЧС подтвердили информацию о земных толчках. В пресс-службе управления сообщили, что оперативные группы были направлены сегодня ночью в города, соседствующие с Челябинской областью. Это Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской. «У жителей Свердловской области оснований для паники нет, все у нас спокойно. Сейсмическая активность, которая была зафиксирована в Челябинской области, никаким образом не повлияла на нашу территорию», — добавили в управлении.
Между тем в социальных сетях жители Екатеринбурга и Свердловской области делятся, что почувствовали толчки от землетрясения в своих домах. К примеру, землетрясение было ощутимо в Алапаевске.
«В Алапаевске тоже было землетрясение, проснулась от того, что стенка в комнате шаталась. В четыре утра было», — поделилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.
«Ну, ребят у кого как, а район 32-го городка ровно в 4.00 секунд 30 походил ходуном», — отметил житель Екатеринбурга.
«На Предельной возле 32 городка, тряхнуло. Я проснулась, окна затряслись, и кот орал, думала, машина проехала габаритная. А с утра уже узнала про это в новостях. Так же девушка с Предельной писала, что в это время у нее упали книги с полок и плюсом ребенок проснулся», — подтверждает другой пользователь.
«Во всех домах напротив ДК Лаврова ощущалось», — добавила жительница Уралмаша.
О странном поведении домашних животных написали многие из пользователей социальных сетей. Другие обратили эту новость в шутку со словами, что только в Челябинской области могут проходить аномальные явления, вспоминая падение метеорита в окрестностях Чебаркуля в феврале 2013 года.
Уместно напомнить, что в октябре 2015 года в Свердловской области также произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Эксперты назвали это редким явлением для Урала, но событие вызвало у уральцев легкую панику.
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