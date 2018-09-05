Жители Среднего Урала рассказывают о земных толчках в соцсетях

Официально в региональном спасательном главке МЧС подтвердили информацию о земных толчках. В пресс-службе управления сообщили, что оперативные группы были направлены сегодня ночью в города, соседствующие с Челябинской областью. Это Сысерть Дегтярск , Нижние Серги и Полевской . «У жителей Свердловской области оснований для паники нет, все у нас спокойно. Сейсмическая активность, которая была зафиксирована в Челябинской области, никаким образом не повлияла на нашу территорию», — добавили в управлении.

Между тем в социальных сетях жители Екатеринбурга и Свердловской области делятся, что почувствовали толчки от землетрясения в своих домах. К примеру, землетрясение было ощутимо в Алапаевске.

«В Алапаевске тоже было землетрясение, проснулась от того, что стенка в комнате шаталась. В четыре утра было», — поделилась в сообществе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте» местная жительница.

«Ну, ребят у кого как, а район 32-го городка ровно в 4.00 секунд 30 походил ходуном», — отметил житель Екатеринбурга.

«На Предельной возле 32 городка, тряхнуло. Я проснулась, окна затряслись, и кот орал, думала, машина проехала габаритная. А с утра уже узнала про это в новостях. Так же девушка с Предельной писала, что в это время у нее упали книги с полок и плюсом ребенок проснулся», — подтверждает другой пользователь.

«Во всех домах напротив ДК Лаврова ощущалось», — добавила жительница Уралмаша.

О странном поведении домашних животных написали многие из пользователей социальных сетей. Другие обратили эту новость в шутку со словами, что только в Челябинской области могут проходить аномальные явления, вспоминая падение метеорита в окрестностях Чебаркуля в феврале 2013 года.

Уместно напомнить, что в октябре 2015 года в Свердловской области также произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Эксперты назвали это редким явлением для Урала, но событие вызвало у уральцев легкую панику.