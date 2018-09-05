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В Челябинской области произошел второй за сутки подземный толчок
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В Челябинской области произошел второй за сутки подземный толчок 

ТАСС + ещё 47 8 часов назад
Фото: Реальное время
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Повторный толчок интенсивностью 4,6 произошел днем в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на среду было зафиксировано землетрясение. Об этом сообщил журналистам министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
Первый подземный толчок магнитудой 5,6 был зафиксирован в 03:58 (01:58 мск). Информации о пострадавших пока нет.
"По данным федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе повторно в 12:27 (10:27 мск) произошла сейсмическая активность интенсивностью 4,6 на глубине залегания 10 км. Информация о пострадавших и разрушения не поступала", — сообщил министр.
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