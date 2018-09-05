«Тряслись стены, двери ходили ходуном»: что известно о землетрясении на Урале

В ночь на среду, 5 сентября, жители Урала ощутили подземные толчки: в домах качались люстры, вибрировали стены. В 03:58 Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая службы РАН» зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 5,6 на глубине десяти километров в Катав-Ивановском районе вблизи села Орловка Челябинской области , в 133 километрах от Уфы

— Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в МЧС по Челябинской области.

Колебания земли докатились до Уфы и Екатеринбурга . В уральской столице в МЧС поступили четыре звонка — по всем обращениям на места отправились бригады, которые проверили целостность зданий. Повреждений не было.

— Были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть Дегтярск , Нижние Серги и Полевской Арти . Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебаний земной поверхности не ощущалось, — рассказали в ведомстве.

Толчки ощущались всего несколько минут. В Челябинской области власти сейчас решают, вводить ли режим чрезвычайной ситуации. Известно, что в результате землетрясения серьёзно пострадал хирургический корпус горбольницы в Катав-Ивановске. А в местном индустриальном техникуме из-за повреждений стен отменили занятия. — Заранее предупреждение о возможной сейсмической активности в центр управления кризисными ситуациями не поступало, поэтому оповещение южноуральцев не организовали, — уточнил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко . — Пока мы знаем только, что землетрясение не техногенного характера, это природное явление.

В Уфе первое сообщение о подземных толчках поступило в 03:59 из Октябрьского района города. По состоянию на 6 утра на вибрацию в домах пожаловался 51 житель.

Уральцы делятся своими эмоциями и ощущениями, рассказывают, как они пережили подземные толчки. В некоторых домах дрожали стены, падали люстры: «В комнате тряслись стены, дверцы шкафа, и где-то лилась вода», «Впервые за 32 года почувствовала землетрясение. Сказать, что испугалась — ничего не сказать. В 4 утра проснулась от того, что меня раскачивает в кровати, как в колыбели, а в соседней комнате ходуном ходили двери у шкафа-купе и звенела стоящая на полу сушилка с бельём», «Ночью проснулась, почувствовала, как кровать завибрировала слегка. Думала, что кот залез и умывается. Потом повторилось еще раз. Кот в это время на полусогнутых лапах крался к балкону, вытянув шею и насторожив уши».

Как рассказал старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев , в Катав-Ивановском районе уже было землетрясение в 2004 году.

— Такие события являются элементами научной экзотики. Угрозы для инженерных сооружений, для жизни людей они не представляют, — успокоил ученый. — Побренчит посуда, стекла в окнах, но ничего не рухнет, не завалится, как мост на Шевченко — Восточной (строящийся мост упал в 2007 году из-за ошибки в проектировании. — Прим. ред.). У нас такой регион, что нет ни гейзеров, ни вулканов, так что бояться не стоит.

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