Ещё
«Тряслись стены, двери ходили ходуном»: что известно о землетрясении на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тряслись стены, двери ходили ходуном»: что известно о землетрясении на Урале 

e1.ru + ещё 3 20 минут назад
Фото: e1.ru
В ночь на среду, 5 сентября, жители Урала ощутили подземные толчки: в домах качались люстры, вибрировали стены. В 03:58 Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая службы РАН» зафиксировал сейсмическую активность магнитудой 5,6 на глубине десяти километров в Катав-Ивановском районе вблизи села Орловка Челябинской области, в 133 километрах от Уфы.
— Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло. Погибших и пострадавших нет, — рассказали в МЧС по Челябинской области.
Колебания земли докатились до Уфы и Екатеринбурга. В уральской столице в МЧС поступили четыре звонка — по всем обращениям на места отправились бригады, которые проверили целостность зданий. Повреждений не было.
— Были осмотрены территории муниципальных образований, граничащих с Челябинской областью: Сысерть, Дегтярск, Нижние Серги и Полевской, Арти. Информации от жителей этих муниципальных образований не поступало, колебаний земной поверхности не ощущалось, — рассказали в ведомстве.
Толчки ощущались всего несколько минут. В Челябинской области власти сейчас решают, вводить ли режим чрезвычайной ситуации. Известно, что в результате землетрясения серьёзно пострадал хирургический корпус горбольницы в Катав-Ивановске. А в местном индустриальном техникуме из-за повреждений стен отменили занятия. — Заранее предупреждение о возможной сейсмической активности в центр управления кризисными ситуациями не поступало, поэтому оповещение южноуральцев не организовали, — уточнил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. — Пока мы знаем только, что землетрясение не техногенного характера, это природное явление.
В Уфе первое сообщение о подземных толчках поступило в 03:59 из Октябрьского района города. По состоянию на 6 утра на вибрацию в домах пожаловался 51 житель.
Уральцы делятся своими эмоциями и ощущениями, рассказывают, как они пережили подземные толчки. В некоторых домах дрожали стены, падали люстры: «В комнате тряслись стены, дверцы шкафа, и где-то лилась вода», «Впервые за 32 года почувствовала землетрясение. Сказать, что испугалась — ничего не сказать. В 4 утра проснулась от того, что меня раскачивает в кровати, как в колыбели, а в соседней комнате ходуном ходили двери у шкафа-купе и звенела стоящая на полу сушилка с бельём», «Ночью проснулась, почувствовала, как кровать завибрировала слегка. Думала, что кот залез и умывается. Потом повторилось еще раз. Кот в это время на полусогнутых лапах крался к балкону, вытянув шею и насторожив уши».
Как рассказал старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН Александр Гуляев, в Катав-Ивановском районе уже было землетрясение в 2004 году.
— Такие события являются элементами научной экзотики. Угрозы для инженерных сооружений, для жизни людей они не представляют, — успокоил ученый. — Побренчит посуда, стекла в окнах, но ничего не рухнет, не завалится, как мост на Шевченко — Восточной (строящийся мост упал в 2007 году из-за ошибки в проектировании. — Прим. ред.). У нас такой регион, что нет ни гейзеров, ни вулканов, так что бояться не стоит.
E1.RU собирает всю информацию о землетрясении в режиме онлайн.
e1.ru: последние новости
«Мебель качалась»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Екатеринбурге В Кабардино-Балкарии МЧС спасает екатеринбуржцев, застрявших на Эльбрусе «Такие события для нас — элемент научной экзотики»: ученый РАН — о подземных толчках на Урале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину пообещали «острый разговор»88
Захарченко убил Чебурашка1167
Мощное землетрясение произошло на Урале82
Лавров раскрыл цель активности США на Украине529
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера106
Видео
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:11
США согласились с позицией РФ по Идлибу
Политика
02:26
Порошенко припомнил канцлеру приезд Путина
В мире
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение