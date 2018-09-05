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Тряслись дома и трескались стены: Южный Урал пережил землетрясение
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Тряслись дома и трескались стены: Южный Урал пережил землетрясение 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня рано утром серьезное землетрясение произошло на Южном Урале. Сообщения о подземных толчках поступали сразу из Миасса, Златоуста, Усть-Катава, Магнитогорска и даже Челябинска. В социальных сетях появляются все новые сообщения о случившемся. Челябинцы рассказывают, что во время землетрясения в квартирах звенела посуда и люстры, в некоторых домах на стенах появились небольшие трещины. Кто-то из очевидцев написал, что во время толчков на улицах погасли фонари, домашние животные попрятались в шкафы, за диваны и под кровати. В социальных сетях появились сообщения и о том, что это было не землетрясение, а в шахтах под Трехгорным что-то взорвали, но, как известно, там нет никаких шахт. После случившегося, челябинцы вспомнили падение метеорита в регионе, которое произошло несколько лет назад. Тогда ударной волной выбило даже окна в жилых домах. От осколков пострадали около тысячи человек.
В районе сейсмологическим службам удалось зафиксировать подземные толчки. Их магнитуда составила 5,5 балла. Несколько часов назад на сайте ГУ МЧС по Челябинской области появилась информация о том, что пострадавших во время землетрясения нет. Сейчас спасатели проводят обследование жизненно-важных зданий на наличие серьезных повреждений. О результатах проверки будет известно уже к вечеру. Местные жители надеются, что больше толчков в регионе не повторится.
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