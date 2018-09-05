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Спасатели продолжили поиск трех пропавших сборщиков дикоросов в Хабаровском крае
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Спасатели продолжили поиск трех пропавших сборщиков дикоросов в Хабаровском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Три человека ушли на сбор дикоросов в Хабаровском крае и пропали. Начались две поисковые операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
37-летние женщина и мужчина собирали дикоросы в лесу около села Пивань Комсомольского района и пропали 4 сентября. Спасатели и полиция приступили к их поискам. За день обследовали восемь квадратных километров лесов при использовании сигнальных патронов и сирен для привлечения внимания пропавших.
Удалось найти машину, но людей обнаружить не удалось. Дополнительная группировка спасателей и полицейских в составе 25 человек отправилась в район поисков.
Еще одна поисковая операция продолжилась в районе имени Лазо. Мужчина пошел собирать дикоросы в лес около поселка Мухен и пропал пять дней назад. Полиция, семь спасателей, волонтеры и два кинологических расчета с использованием беспилотника начали поиски с 1 сентября. Уже осмотрели 70 километров дорог и 40 квадратных километров леса. Поиски продолжат 5 сентября.
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