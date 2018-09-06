Хабаровские грибники ушли в лес за грибами во время дождей и пропали. Их искали несколько суток

Грибники отправились за грибами в леса Хабаровского края во время затяжных дождей и пропали. Спасатели несколько суток искали людей и нашли. Об этом корреспонденту «360» сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России

Женщина с мужчиной пропали в хабаровских лесах в Комсомольском районе возле села Пивань 4 сентября. Они пошли за грибами, невзирая на предупреждения о пришедшем в край циклоне. Люди даже не смогли объяснить спасателям, с какой стороны зашли в лес. Изначально обнаружили их машину. Затем поиски продолжили утром 5 сентября. Силами более 40 человек грибников нашли.

Поисковую операцию затруднила непогода. Из-за дождя была нулевая слышимость. Люди несколько часов блуждали по лесу в поисках выхода. Когда ливень прекратился, грибники смогли выйти на звук железной дороги.

Поиски пропавшего в районе имени Лазо 70-летнего грибника пока продолжаются. Этот житель села Мухен также проигнорировал предупреждения синоптиков и пропал в лесу 1 сентября. Его ищут 20 спасателей. Уже обследовали свыше 100 километров просек и дорог, но результатов пока нет.