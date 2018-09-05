Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у острова Кунашир

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, эпицентр подземных толчков располагался почти в 100 километрах юго-восточнее Южно-Курильска на глубине 10 километров. Сейсмологи сообщают, что опасности цунами нет, поскольку магнитуда не превысила порогового значения для объявления тревоги.

Напомним, ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмическое событие случилось во вторник утром по местному времени на юго-западном побережье полуострова. Его эпицентр находился на глубине 240 км в 20 км от села Кавалерское. По данным ГУ МЧС России по региону, землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

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