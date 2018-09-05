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Токио выразило сожаление из-за отмены поездки на Курилы для их бывших японских жителей
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Токио выразило сожаление из-за отмены поездки на Курилы для их бывших японских жителей 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выражает сожаление в связи с отменой поездки на южные острова Курильского архипелага для их бывших японских жителей, которая должна была состояться 10-13 сентября. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Принимая во внимание чувства бывших жителей, эта ситуация вызывает крайнее сожаление", — сказал Суга. Ранее власти Хоккайдо сообщили, что получили от российской стороны уведомление о том, что запланированная на 10-13 сентября поездка отменяется из-за того, что «сторонам не удалось согласовать детали этой поездки». Предполагалось, что группа японских граждан должна была посетить эти территории, чтобы навестить захоронения своих предков.
В сентябре прошлого года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в прошлом году в Москве. В этом году аналогичная поездка состоялась 22 июля.
Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южные Курильские острова: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно— правовое оформление, сомнению не подлежит.
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