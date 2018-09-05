У южных Курил произошло землетрясение

У берегов курильского острова Кунашир произошло землетрясение. В региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

Как уточняет РИА Новости , эпицентр располагался в 90 километрах юго-восточнее Южно-Курильска.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, гипоцентр залегал на глубине 10 километров.

Жители Южно-Курильска ощутили подземные толчки силой 3 балла. Кроме того, землетрясение почувствовали жители сел Лагунное, Горячий пляж и Малокурильское на острове Шикотан.