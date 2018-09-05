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У южных Курил произошло землетрясение
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У южных Курил произошло землетрясение 

News.ru 1 час назад
У берегов курильского острова Кунашир произошло землетрясение. В региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.
Как уточняет РИА Новости, эпицентр располагался в 90 километрах юго-восточнее Южно-Курильска.
По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, гипоцентр залегал на глубине 10 километров.
Жители Южно-Курильска ощутили подземные толчки силой 3 балла. Кроме того, землетрясение почувствовали жители сел Лагунное, Горячий пляж и Малокурильское на острове Шикотан.
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