Южноуральцы рассказали, как почувствовали ночное землетрясение

Землетрясение, зафиксированное на территории Катав-Ивановского района, стало поводом для обсуждения среди южноуральцев, своими впечатлениями жители региона поделились в соцсети.

«Было очень страшно. Мебель тряслась, стёкла звенели, полторашки с водой для цветов стояли на столе — упали. У соседки посуда со шкафов упала и разбилась», — рассказала одна из участниц обсуждения.

«Толчок был достаточно ощутим, что из центра позвонила подруга и сообщила о некоторых разрушениях, это дверки у шкафчика с петель слетели. У кого ещё было что-то более ущербное?», — написала другая жительница Катав-Ивановска

«Я ребёнка в школу отправила, 1 класс… Сижу теперь переживаю. Не сплю с 4 утра. Не надо нам больше толчков никаких! И так страшно…» — поделилась опасениями ещё одна жительница города.

«1 МКР тоже трясло, мы живём в 43 доме, так тоже ощутили, попугай как сошёл с ума, по клетке бился, люстра зашаталась и более лёгкие вещи попадали», — рассказал один из комментаторов.

«В Трехгорном ближе к администрации ничего не было или это я спал как убитый», — поделился ещё один южноуралец.

«По-настоящему то ведь нужно было собраться и из дома выходить, а ведь большинство, как и я, перевернулись на другой бок и дальше спать», — заметил другой комментатор.

Сейсмическую активность почувствовали на себе и некоторые жители Копейска.

«Улица Гольца. Проснулась ночью от того, что диван подо мной слегка качался и посуда звенела в серванте и ощущения, что стены ходят ходуном. Остальные родственники спали как убитые. Посмотрела на часы, было 4 00. Подумала, что померещилось и пошла спать дальше», — написала в группе «Подслушано Копейск» одна из жительниц города.

«У меня тоже ребенок проснулся в 4,00, и минут пять капризничала, потом начала засыпать и я почувствовала легкое покачивание дома, и задрожали двери купе у шкафа… Немного жутко стало, то ли будить всех и уезжать, то ли дальше спать, долго не могла уснуть», — рассказала другая копейчанка.

«Меня собака в 4.00 разбудила лаем и у соседей пёс лаял. Но я и не поняла, что землетрясение было», — поделилась ещё одна участница обсуждения.

Напомним, подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали 5 сентября в 3:58 на глубине 10 км. По данным МЧС, разрушений зданий и пострадавших среди людей нет. Сейсмоактивность также ощущалась в Башкирии. Сейчас сотрудники экстренных служб проверяют социальные объекты и жилые дома.