Жители Уфы рассказали о подземных толчках во время землетрясения

УФА , 5 сен — РИА Новости . Жители Уфы в ночь на среду заметили, как из-за подземных толчков в квартирах трясутся посуда, люстры и мебель, но многие списали это на сквозняк или особенности домов.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в ночь на среду в 7 км северо-западнее Катав-Ивановска , в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В МЧС Башкирии с жалобами на подземные толчки ночью поступило 560 звонков от жителей Уфы, Белорецкого и Салаватского районов. Пострадавших нет. Подземные толчки ощутили жители разных районов Уфы, как в центре города, так и микрорайонах.

"Мы живем в центре, в новом доме на улице Свердлова. Я проснулась ночью от звона хрустальной люстры и бра. Подумала, что дочь уснула, не закрыв окно, и это происходит из-за сквозняка. Но окна были закрыты. Тогда я не подумала, что это землетрясение, просто уснули, не выяснив причину", — поделилась впечатлениями с РИА Новости жительница Уфы Зульфия Тукаева.

По словам другого жителя города из микрорайона Дема, толчки двигали мебель в квартире.

"Ночью проснулись, потому что стеклянный шкаф начал двигаться, затряслись чашки, которые были в висячем положении в мойке. Дом у нас старый, подумали, что половицы расшатаны. А утром узнали, что в Уфе было настоящее землетрясение", — рассказал агентству житель города Иван.

Последнее заметное землетрясение на Урале было осенью 2015 года магнитудой 4,1.