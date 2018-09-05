Землетрясение в Уфе почувствовали жители 6 районов

Уфе зафиксированы подземные толчки. Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, землетрясение было также в Салаватском и Белорецком районах. Первое сообщение об ощутимых толчках поступило в 3:59 в информационно-диспетчерский центр города. По состоянию на 6:00 было зарегистрировано 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов. — Силами Управления гражданской защиты Уфы и ЖЭУ были проведены осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Видимых повреждений не обнаружено. Пострадавших нет, — отметили в мэрии. По данным ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук», эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 баллов находился в 133 километрах от Уфы — в Челябинской области, Катав-Ивановский район, вблизи села Орловка.

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