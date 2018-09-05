Ещё
Землетрясение в Уфе почувствовали жители 6 районов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение в Уфе почувствовали жители 6 районов 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе зафиксированы подземные толчки. Как ранее сообщал ГорОбзор.ру, землетрясение было также в Салаватском и Белорецком районах. Первое сообщение об ощутимых толчках поступило в 3:59 в информационно-диспетчерский центр города. По состоянию на 6:00 было зарегистрировано 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов. — Силами Управления гражданской защиты Уфы и ЖЭУ были проведены осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Видимых повреждений не обнаружено. Пострадавших нет, — отметили в мэрии. По данным ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук», эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 баллов находился в 133 километрах от Уфы — в Челябинской области, Катав-Ивановский район, вблизи села Орловка.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе в микрорайоне Сипайлово произошел пожар, пострадал человек Дорожники обновили участок Западного обхода Уфы в Башкирии Экипажу самолета, совершившего экстренную посадку в Уфе, присудили госнаграды РБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко убил Чебурашка1125
Лавров раскрыл цель активности США на Украине187
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера99
«Ставки слишком высоки»89
На Украине опасаются прекращения «дружбы» с РФ116
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение