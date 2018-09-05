Спасатели рассказали о землетрясении в Уфе 

В Уфе были зафиксированы подземные толчкиСегодня в 3.59 в Информационно-диспетчерский центр г. Уфы поступило первое сообщение из Октябрьского района города об ощутимых колебаниях земли. По состоянию на 6.00 было зарегистрировано 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов. Силами Управления гражданской защиты Администрации г. Уфы и ЖЭУ были проведены осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Видимых повреждений не обнаружено. Пострадавших нет. По данным ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук», эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 баллов находился в 133 километрах от Уфы — в Челябинской области, Катав-Ивановский район, вблизи села Орловка. Последний раз сейсмоактивность в Уфе наблюдалась в октябре 2015 года. Тогда предполагаемой причиной подземных толчков являлось землетрясение в Пакистане и Афганистане амплитудой 7,7 баллов.