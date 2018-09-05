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В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,4
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В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 

News.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: News.ru
В районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился на территории Катав-Ивановского района.
По данным Единой геофизической службы РАН, очаг залегал на глубине 10 километров.
В региональном управлении МЧС России РИА Новости сообщили, что в результате стихии жертв и пострадавших нет. Кроме того, землетрясение не отразилось на производственном процессе.
В течение дня 16 рабочих групп проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в Челябинской области.
Сейсмическая активность также была зафиксирована в Башкирии.
Ранее News.ru писал о том, что 5 сентября у берегов курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 4,4.
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