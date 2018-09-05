В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,4

В районе Уральских гор произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился на территории Катав-Ивановского района.

По данным Единой геофизической службы РАН, очаг залегал на глубине 10 километров.

В региональном управлении МЧС России РИА Новости сообщили, что в результате стихии жертв и пострадавших нет. Кроме того, землетрясение не отразилось на производственном процессе.

В течение дня 16 рабочих групп проверят социально значимые объекты, а также объекты инфраструктуры и жилые дома в Челябинской области.

Сейсмическая активность также была зафиксирована в Башкирии.

Ранее News.ru писал о том, что 5 сентября у берегов курильского острова Кунашир произошло землетрясение магнитудой 4,4.