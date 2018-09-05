Приморское село уже неделю тонет из‐за паводка. Видео

Село Покровка в Приморском крае пострадало от наводнения. Оно уходит под воду на протяжении целой недели. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу primorye_online в социальной сети Instagram.

Жители села Покровка Октябрьского района Приморья показали, что творится после наводнений с улицами, домами и участками сельчан. В интернете появилось видео затопленного поселения, снятое вечером 4 сентября.

Вода залила село неделю назад и до сих пор не уходит. Местный житель сравнил местность с Венецией. Он сообщил, что местные жители пытаются откачать воду своими силами.