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Приморское село уже неделю тонет из‐за паводка. Видео
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Приморское село уже неделю тонет из‐за паводка. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Село Покровка в Приморском крае пострадало от наводнения. Оно уходит под воду на протяжении целой недели. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на страницу primorye_online в социальной сети Instagram.
Жители села Покровка Октябрьского района Приморья показали, что творится после наводнений с улицами, домами и участками сельчан. В интернете появилось видео затопленного поселения, снятое вечером 4 сентября.
Вода залила село неделю назад и до сих пор не уходит. Местный житель сравнил местность с Венецией. Он сообщил, что местные жители пытаются откачать воду своими силами.
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