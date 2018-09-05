Землетрясение произошло в Челябинской области

По данным ведомства, толчок произошёл в 3:58 на глубине 10 км. Как сообщили в МЧС, в результате разрушений зданий не зафиксировано, пострадавших и погибших нет.

В данный момент 16 рабочих групп проверяют социально-значимые объекты и жишлые дома. Экстренные службы взаимодействуют с коллегами из Башкортостана, где также зафиксирована сейсмическая активность.