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Землетрясение произошло в Челябинской области
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Землетрясение произошло в Челябинской области 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Сейсмическую активность зафиксировали в Катав-Ивановском районе Челябинской области ночью 5 сентября, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
По данным ведомства, толчок произошёл в 3:58 на глубине 10 км. Как сообщили в МЧС, в результате разрушений зданий не зафиксировано, пострадавших и погибших нет.
В данный момент 16 рабочих групп проверяют социально-значимые объекты и жишлые дома. Экстренные службы взаимодействуют с коллегами из Башкортостана, где также зафиксирована сейсмическая активность.
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