В Челябинской области эвакуировали людей из больницы после землетрясения

"После землетрясения в Катав-Ивановске на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов", — цитирует Савченко ТАСС

Он отметил, что 50-километровый радиус толчков землетрясения коснулся трех районов.

Сейсмическая активность магнитудой 5,6 была зафиксирована на глубине 10 километров в Катав-Ивановском муниципальном районе.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. По информации геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

А у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе.