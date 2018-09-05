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В Челябинской области эвакуировали людей из больницы после землетрясения
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В Челябинской области эвакуировали людей из больницы после землетрясения 

Москва24 + ещё 18 4 часа назад
Фото: Москва24
Инцидент произошел в городе Катав-Ивановске, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
"После землетрясения в Катав-Ивановске на здании больницы обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов", — цитирует Савченко ТАСС.
Он отметил, что 50-километровый радиус толчков землетрясения коснулся трех районов.
Сейсмическая активность магнитудой 5,6 была зафиксирована на глубине 10 километров в Катав-Ивановском муниципальном районе.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. По информации геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.
А у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 47 километров в 118 километрах к северо-востоку от населенного пункта Хатинохе.
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