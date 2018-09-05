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Неожиданное землетрясение: на Урале ночью эвакуировали больницу
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Неожиданное землетрясение: на Урале ночью эвакуировали больницу 

Вести.Ru + ещё 23 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
На Урале в ночь на 5 сентября неожиданно произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой пять и пять зафиксированы в ста тридцати трех километрах от Уфы.
Люди напуганы. Спасатели получили более пятисот звонков от жителей Башкирии, сообщает телеканал «Россия 24». Информации о пострадавших нет. При этом в Челябинской области из-за возникших в здании трещин эвакуировали персонал и пациентов больницы в Катав-Ивановске. Предприятия работают в обычном режиме. МЧС создает рабочие группы по проверке социально-значимых объектов и жилых домов, передает региональное управление ведомства. За ситуацией следит Центр управления в кризисных ситуациях по Башкирии.
Магнитуда землетрясения определена в 5,5. Очаг подземного удара располагался на глубине 10 километров.
50-километровый радиус толчков землетрясения задел три муниципалитета: Катав-Ивановский и Ашинский районы, а также Усть-Катав, отметил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.
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