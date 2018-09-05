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Челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в регионе
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Челябинский губернатор поручил оценить последствия землетрясения в регионе 

РИА Новости + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил оценить последствия произошедшего в среду ночью в Катав-Ивановском районе землетрясения магнитудой 5,6, в случае необходимости пострадавшим гражданам будет оказана помощь, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.
По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована 7 километров северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУМЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случаю необходимости, помощи пострадавшим гражданам", — сказал он.
Федечкин привел данные Единой геофизической службы РАН: в Катав-Ивановском муниципальном районе около 04.00 (02.00 мск) произошла сейсмическая активность магнитудой 5,6. Ближайший населенный пункт — поселок Орловка — находился в 1,5 километра от сейсмической активности, в 50-километровой зоне находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов, уточнил он.
По его данным, в настоящее время созданы и работают 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. Также известно, что на текущий момент пострадавших нет, отметил он.
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