У южных Курил произошло новое землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в среду в 12.26 (04.26 мск) у курильского острова Кунашир, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН

"Землетрясение магнитудой 4.4 зафиксировали в 12.26 (04.26 мск) среды у курильского острова Кунашир. Эпицентр подземных толчков располагался у Тихоокеанского побережья Кунашира в точке с координатами 43.3 градуса северной широты и 146.3 градуса восточной долготы. Это в 90 километров юго-восточнее Южно-Курильска. Глубина гипоцентра составила 10 километров", — пояснила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По информации островных сейсмологов, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители Южно-Курильска, сел Лагунное и Горячий пляж, в 2 балла — в селе Малокурильское на Шикотане. По словам Семеновой, опасности цунами нет, поскольку магнитуда не превысила порогового значения для объявления тревоги.