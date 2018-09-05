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Новых лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано
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Новых лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано 

Хот + ещё 1 1 час назад
Фото: Хот
На утро, 5 сентября, в Иркутской области лесных пожаров нет. Накануне
было ликвидировано одно возгорание на площади один гектар. Очаг
действовал в пяти километрах от поселка Большая Речка Иркутского района.
В тушении этого пожара было задействовано 10 пожарных-десантников, двое
лесников и три единицы техники.
Чрезвычайны — пятый класс — пожарной опасности в лесах был  зарегистрирован в Казачинско-Ленском районе. Высокий — четвертый класс —
в Киренском и Баяндаевском районах. Третий класс — в Мамско-Чуйском,
Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, районах, а также частично в  Иркутском районе.
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