Новых лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано

На утро, 5 сентября, в Иркутской области лесных пожаров нет. Накануне

было ликвидировано одно возгорание на площади один гектар. Очаг

действовал в пяти километрах от поселка Большая Речка Иркутского района.

В тушении этого пожара было задействовано 10 пожарных-десантников, двое

лесников и три единицы техники.

Чрезвычайны — пятый класс — пожарной опасности в лесах был зарегистрирован в Казачинско-Ленском районе. Высокий — четвертый класс —

в Киренском и Баяндаевском районах. Третий класс — в Мамско-Чуйском,

Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, районах, а также частично в Иркутском районе.