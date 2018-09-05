Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло на Урале, волна дошла до Уфы 

уфимскому времени (2.00 по МСК) в 133 км от Уфы, такие данные приведены на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Уточняется, что эпицентр находился в 7 км от города Катав-Ивановск Челябинской области. Сильные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска, Миасса, Трехгорного, Юрюзани и других расположенных рядом населенных пунктов.
МЧС России по РБ сообщает, что подземные толчки наблюдались также в Белорецком, Салаватском районах, а также в Уфе. По данным ведомства, жертв и разрушений в республике нет.
Многие уфимцы проснулись ночью от того, трясется кровать и другая мебель, беспокоятся животные.