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Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло на Урале, волна дошла до Уфы
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Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло на Урале, волна дошла до Уфы 

АиФ-Уфа 47 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
уфимскому времени (2.00 по МСК) в 133 км от Уфы, такие данные приведены на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Уточняется, что эпицентр находился в 7 км от города Катав-Ивановск Челябинской области. Сильные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска, Миасса, Трехгорного, Юрюзани и других расположенных рядом населенных пунктов.
МЧС России по РБ сообщает, что подземные толчки наблюдались также в Белорецком, Салаватском районах, а также в Уфе. По данным ведомства, жертв и разрушений в республике нет.
Многие уфимцы проснулись ночью от того, трясется кровать и другая мебель, беспокоятся животные.
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