Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло на Урале, волна дошла до Уфы

уфимскому времени (2.00 по МСК) в 133 км от Уфы , такие данные приведены на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что эпицентр находился в 7 км от города Катав-Ивановск Челябинской области . Сильные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска, Миасса, Трехгорного, Юрюзани и других расположенных рядом населенных пунктов.

МЧС России по РБ сообщает, что подземные толчки наблюдались также в Белорецком, Салаватском районах, а также в Уфе. По данным ведомства, жертв и разрушений в республике нет.

Многие уфимцы проснулись ночью от того, трясется кровать и другая мебель, беспокоятся животные.