Самолёт из Кемерово в Москву запросил посадку в Новосибирске

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, рейс номер AFL 1451 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в 9:03.

«Самолёт запросил посадку по решению экипажа. Точную причину мы не знаем», — рассказали в «Толмачёво».

По данным «Флайтрадара», самолёт пролетел аэропорт Толмачёво, но, пересекая Новосибирскую область, развернулся и запросил посадку в новосибирском аэропорту. В местном представительстве «Аэрофлота» от комментариев отказались.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать причину посадки. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию позднее.

В конце июня стала известна причина другого незапланированного приземления рейса компании «Аэрофлот» «Москва — Томск» — тогда в самолёте прорвало трубу и вода полилась в салон.