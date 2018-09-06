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Самолёт из Кемерово в Москву запросил посадку в Новосибирске
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Самолёт из Кемерово в Москву запросил посадку в Новосибирске 

ngs.ru + ещё 2 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
Утром 6 сентября самолёт компании «Аэрофлот» «Кемерово — Москва» приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачёво».
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, рейс номер AFL 1451 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в 9:03.
«Самолёт запросил посадку по решению экипажа. Точную причину мы не знаем», — рассказали в «Толмачёво».
По данным «Флайтрадара», самолёт пролетел аэропорт Толмачёво, но, пересекая Новосибирскую область, развернулся и запросил посадку в новосибирском аэропорту. В местном представительстве «Аэрофлота» от комментариев отказались.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать причину посадки. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию позднее.
В конце июня стала известна причина другого незапланированного приземления рейса компании «Аэрофлот» «Москва — Томск» — тогда в самолёте прорвало трубу и вода полилась в салон.
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