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Направлявшийся из Кемерова в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске
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Направлявшийся из Кемерова в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске 

ТАСС + ещё 5 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
НОВОСИБИРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Кемерова в Москву (Шереметьево), совершил посадку в Новосибирске. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево (Новосибирск).
"Рейс «Аэрофлота» 1451 совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа", — сообщили в Толмачеве.
Как уточнили ТАСС в справочной Кемеровского аэропорта, из Кемерова самолет вылетел в 07:10 (03:10 мск), в Новосибирске приземлился в 09:03 по местному времени (05:03 мск). Ориентировочное время вылета в Москву, по данным Толмачева, — 11:10 (07:10 мск).
В справочной кемеровского аэропорта и транспортной прокуратуре причину посадки в Новосибирске ТАСС не назвали.
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