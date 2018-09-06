Направлявшийся из Кемерова в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске

"Рейс «Аэрофлота» 1451 совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа", — сообщили в Толмачеве.

Как уточнили ТАСС в справочной Кемеровского аэропорта, из Кемерова самолет вылетел в 07:10 (03:10 мск), в Новосибирске приземлился в 09:03 по местному времени (05:03 мск). Ориентировочное время вылета в Москву, по данным Толмачева, — 11:10 (07:10 мск).

В справочной кемеровского аэропорта и транспортной прокуратуре причину посадки в Новосибирске ТАСС не назвали.