«Дом шатался и гремела посуда»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Уфе

— Проснулась от того, что кровать шатается, так быстро я ещё не собиралась. Вышла на улицу, передо мной семья с двумя детьми выбежали… Многие крепко спали, могли не почувствовать наверно, — рассказывает уфимка.

Кстати, многие горожане пишут, что сразу пытались дозвониться в МЧС , чтобы узнать, что случилось.

— Живем на 7 этаже. Была идеальная тишина и было слышно, как шатается дом, — пояснил Георгий. — Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы.

—У нас дом шатался в четыре утра и посуда гремела на кухне. Мы с мужем от этого проснулись. Страшно очень…Что это было? МЧС звонки сбрасывает, — поделилась Светлана.

— Ближе к 4 утра несколько секунд трясло. Причем прилично, — написала местная жительница Ольга. — Я в это время не спала. Но ребенок и муж не проснулись. А мне, тем временем, стало жутковато.

Некоторые уфимцы и вовсе эвакуировались из своих квартир, испугавшись землетрясения.

— Всей семьей эвакуировались, — пишет Александр. — Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102, никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего. Спустя полтора часа вернулись в квартиру.