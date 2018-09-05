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«Дом шатался и гремела посуда»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Уфе
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«Дом шатался и гремела посуда»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Уфе 

ufa1.ru 1 час назад
Сегодня ночью, 5 сентября, около четырех часов утра в Челябинской области произошло землетрясение. Эпицентр был неподалеку от города Катав-Ивановск, который находится между Челябинском и Уфой. Но, по словам уфимцев, толчки ощущались и в башкирской столице.
— Проснулась от того, что кровать шатается, так быстро я ещё не собиралась. Вышла на улицу, передо мной семья с двумя детьми выбежали… Многие крепко спали, могли не почувствовать наверно, — рассказывает уфимка.
Кстати, многие горожане пишут, что сразу пытались дозвониться в МЧС, чтобы узнать, что случилось.
— Живем на 7 этаже. Была идеальная тишина и было слышно, как шатается дом, — пояснил Георгий. — Качались вещи, висевшие в ванне на сушилке! Шаталась даже сумка, которая висела на ручке двери. Пытались позвонить в МЧС на номер 112, но эти товарищи включали нам музыку три раза, по 35 и по 50 секунд и звонок сбрасывался. Вот такие у нас службы.
—У нас дом шатался в четыре утра и посуда гремела на кухне. Мы с мужем от этого проснулись. Страшно очень…Что это было? МЧС звонки сбрасывает, — поделилась Светлана.
— Ближе к 4 утра несколько секунд трясло. Причем прилично, — написала местная жительница Ольга. — Я в это время не спала. Но ребенок и муж не проснулись. А мне, тем временем, стало жутковато.
Некоторые уфимцы и вовсе эвакуировались из своих квартир, испугавшись землетрясения.
— Всей семьей эвакуировались, — пишет Александр. — Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102, никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего. Спустя полтора часа вернулись в квартиру.
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