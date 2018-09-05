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В аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна задержаны 13 рейсов
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В аэропорту Южно-Сахалинска из-за тайфуна задержаны 13 рейсов 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Южно-Сахалинска из-за циклона задержал в среду несколько утренних рейсов, но, несмотря на непогоду, работает в штатном режиме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, вылет этих самолетов планируется до обеда.
"Аэропорт не закрывается. Для этого нет причин. Командиры воздушных судов будут принимать решение по фактической погоде", — сказала руководитель пресс-центра аэропорта Марина Суетинова.
Сейчас задержаны рейсы из Южно-Сахалинска в Благовещенск, Курильск, Новосибирск, Владивосток, Южно— Курильск и Москву.
Самолеты, вылетевшие на Сахалин и не сумевшие приземлиться из-за непогоды, временно отправляются в аэропорт Владивостока. Речь идет о самолетах из Новосибирска и Москвы. До обеда задерживаются прилеты из Владивостока и Курильска.
Что касается железной дороги, то, как проинформировала пресс-секретарь пассажирской компании «Сахалин» Аксана Науменко, все поезда на острове ходят по расписанию.
Тайфун, обрушившийся на Сахалин 5 сентября, принес сильные дожди и ураганный ветер. Нарушено энергоснабжение трех районов острова. По прогнозам синоптиков, осадки на юге Сахалина будут продолжаться весь день. Улучшение погоды ожидается лишь 6 сентября.
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