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Автобусное сообщение организовали на участке Южно-Сахалинск — Ноглики
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Автобусное сообщение организовали на участке Южно-Сахалинск — Ноглики 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: Главный региональный
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Автобусное сообщение на маршруте Южно-Сахалинск — Ноглики организовано в связи с временным закрытием железнодорожного сообщения на этом участке после прохождения тайфуна «Джеби». Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».
Ранее сообщалось, что из-за селей, сошедших в результате обрушившегося 5 сентября на Сахалин тайфуна «Джеби», были закрыты для движения поездов перегоны между станциями Заозерное и Поронайск. Продолжает действовать железнодорожное сообщение от Поронайска (центральная часть острова) до Ногликов (северная часть).
"Автобусное сообщение по маршруту Южно-Сахалинск — Поронайск — Южно-Сахалинск. Железнодорожное сообщение по маршруту Поронайск — Ноглики — Поронайск", — передает пресс-служба.
С привокзальной площади Южно-Сахалинска организовано автобусное сообщение до станции Поронайск.
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в настоящее время около 100 специалистов устраняют последствия тайфуна на железной дороге. Губернатор островного региона Олег Кожемяко рассказал, что железнодорожное сообщение будут восстанавливать в течение нескольких дней.
В южной части Сахалина тайфун прекратился уже вечером 5 сентября. Из-за его смещения в северных районах в ночь на 6 сентября произошло усиление ветра и дождя. Восемь районов были лишены электроэнергии, произошло подтопление юго-восточного побережья.
ТАСС: последние новости
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