Автобусное сообщение организовали на участке Южно-Сахалинск — Ноглики

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 7 сентября. / ТАСС /. Автобусное сообщение на маршруте Южно-Сахалинск — Ноглики организовано в связи с временным закрытием железнодорожного сообщения на этом участке после прохождения тайфуна «Джеби». Об этом сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».

Ранее сообщалось, что из-за селей, сошедших в результате обрушившегося 5 сентября на Сахалин тайфуна «Джеби», были закрыты для движения поездов перегоны между станциями Заозерное и Поронайск . Продолжает действовать железнодорожное сообщение от Поронайска (центральная часть острова) до Ногликов (северная часть).

"Автобусное сообщение по маршруту Южно-Сахалинск — Поронайск — Южно-Сахалинск. Железнодорожное сообщение по маршруту Поронайск — Ноглики — Поронайск", — передает пресс-служба.

С привокзальной площади Южно-Сахалинска организовано автобусное сообщение до станции Поронайск.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в настоящее время около 100 специалистов устраняют последствия тайфуна на железной дороге. Губернатор островного региона Олег Кожемяко рассказал, что железнодорожное сообщение будут восстанавливать в течение нескольких дней.

В южной части Сахалина тайфун прекратился уже вечером 5 сентября. Из-за его смещения в северных районах в ночь на 6 сентября произошло усиление ветра и дождя. Восемь районов были лишены электроэнергии, произошло подтопление юго-восточного побережья.