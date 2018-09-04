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Жители Приморья остались без электричества и связи из-за паводка
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Жители Приморья остались без электричества и связи из-за паводка 

N24.ru 16 часов назад
Фото: N24.ru
В нескольких районах Приморья из-за сильных дождей возникли проблемы со связью и подачей электроэнергии. ОТ железнодорожного сообщения отрезаны жители села Кравцовка, сообщает РИА Новости.
Уссурийск и 12 населенных пунктов сейчас испытывают проблемы передвижением на транспорте, в середине дня размыло и засыпало грунтом дорогу в  Хасанский район, куда сейчас может пройти только большегрузная техника.
В Михайловском районе затоплены приусадебные участки, паводок разрушил несколько мостов. Приморский вокзал отменил свыше 20 автобусных рейсов, а международный аэропорт Владивостока — три внутренних перелета.
На трех железнодорожных перегонах размыло полотна, из-за чего пришлось остановить три пассажирских поезда из Хабаровского края. В районе станции Баневурово из-за подмыва полотна завалились на рельсы три вагона.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается обильное выпадение осадков.
«Сегодня днём сильные осадки от 15 до 45 мм, местами очень сильные более 50 мм дожди ожидаются в восточных и центральных районах края. Ночью 5 сентября под влиянием тайфуна «JEBI» интенсивные дожди сохранятся на восточном побережье и северо-востоке центральных районов», — сообщает региональное управление МЧС.
По последним данным, затопленными остаются 13 придомовых территорий в трех населенных пунктах уссурийского округа. 14 человек остаются в пунктах временного размещения.
«Людям предоставляется горячее питание и питьё, необходимые принадлежности, оказывается врачебная помощь и психологическая поддержка. К приёму готовы 4 пункта временного размещения, рассчитанные на 435 человек», — уточнили в МЧС..
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