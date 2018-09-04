Жители Приморья остались без электричества и связи из-за паводка

В нескольких районах Приморья из-за сильных дождей возникли проблемы со связью и подачей электроэнергии. ОТ железнодорожного сообщения отрезаны жители села Кравцовка, сообщает РИА Новости

Уссурийск и 12 населенных пунктов сейчас испытывают проблемы передвижением на транспорте, в середине дня размыло и засыпало грунтом дорогу в Хасанский район, куда сейчас может пройти только большегрузная техника.

В Михайловском районе затоплены приусадебные участки, паводок разрушил несколько мостов. Приморский вокзал отменил свыше 20 автобусных рейсов, а международный аэропорт Владивостока — три внутренних перелета.

На трех железнодорожных перегонах размыло полотна, из-за чего пришлось остановить три пассажирских поезда из Хабаровского края. В районе станции Баневурово из-за подмыва полотна завалились на рельсы три вагона.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается обильное выпадение осадков.

«Сегодня днём сильные осадки от 15 до 45 мм, местами очень сильные более 50 мм дожди ожидаются в восточных и центральных районах края. Ночью 5 сентября под влиянием тайфуна «JEBI» интенсивные дожди сохранятся на восточном побережье и северо-востоке центральных районов», — сообщает региональное управление МЧС

По последним данным, затопленными остаются 13 придомовых территорий в трех населенных пунктах уссурийского округа. 14 человек остаются в пунктах временного размещения.

«Людям предоставляется горячее питание и питьё, необходимые принадлежности, оказывается врачебная помощь и психологическая поддержка. К приёму готовы 4 пункта временного размещения, рассчитанные на 435 человек», — уточнили в МЧС..