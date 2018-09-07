В районе эпицентра землетрясения на Урале продолжается слабая сейсмическая активность

ЕКАТЕРИНБУРГ , 7 сентября. / ТАСС /. Слабая сейсмическая активность продолжается в Катав-Ивановском районе Челябинской области , где в ночь на 5 сентября произошло землетрясение. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев, находящийся в экспедиции около эпицентра землетрясения.

"Слабая сейсмическая активность продолжается, сегодня в 06:08 по местному времени (04:08 мск) некоторые жители Катав-Ивановска чувствовали легкое дрожание [почвы] непродолжительное время, в других населенных пунктах это не ощущалось. По данным сейсмостанций, за 6 сентября последний афтершок был в 10:55 местного времени (08:55 мск), за 7 сентября данные будут обработаны завтра", — сказал он.

5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность, по уточненным данным Уральской сейсмологической сети, магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят.

Ранее сообщалось, что для осмотра территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в Катав-Ивановский район. Для мониторинга текущей ситуации было установлено три временные сейсмические станции. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение среды было зарегистрировано 19 афтершоков — новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.