Ещё
В районе эпицентра землетрясения на Урале продолжается слабая сейсмическая активность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Химатака" в Крыму. Чем опасен диоксид титана
"Химатака" в Крыму. Чем опасен диоксид титана

В районе эпицентра землетрясения на Урале продолжается слабая сейсмическая активность 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: 59.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Слабая сейсмическая активность продолжается в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на 5 сентября произошло землетрясение. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев, находящийся в экспедиции около эпицентра землетрясения.
"Слабая сейсмическая активность продолжается, сегодня в 06:08 по местному времени (04:08 мск) некоторые жители Катав-Ивановска чувствовали легкое дрожание [почвы] непродолжительное время, в других населенных пунктах это не ощущалось. По данным сейсмостанций, за 6 сентября последний афтершок был в 10:55 местного времени (08:55 мск), за 7 сентября данные будут обработаны завтра", — сказал он.
5 сентября в 01:58 мск в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность, по уточненным данным Уральской сейсмологической сети, магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят.
Ранее сообщалось, что для осмотра территории сотрудники Горного института УрО РАН 5 сентября отправились в Катав-Ивановский район. Для мониторинга текущей ситуации было установлено три временные сейсмические станции. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение среды было зарегистрировано 19 афтершоков — новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.
ТАСС: последние новости
СК возбудил дело об обстреле жилого дома в Донбассе UTair намерена выплатить пассажирам рейса в Сочи денежную компенсацию Небензя ответил на реплики постпреда Британии в ООН об информации Минобороны РФ по Сирии
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети454
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США731
Оскорбившему россиян Панину собирают деньги84
«Химатака» в Крыму. Чем опасен диоксид титана137
Меркель впервые поддержала Россию в Сирии89
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:10
Китайская полиция разгромила четыре церкви
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
13:44
США перехватили российские Ту-95
Войска Армия
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение