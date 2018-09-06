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Ученые установили три сейсмостанции в районе эпицентра землетрясения в Челябинской области
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Ученые установили три сейсмостанции в районе эпицентра землетрясения в Челябинской области 

ТАСС + ещё 23 48 минут назад
Фото: ЕАН
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ученые Горного института Уральского отделения (УрО) РАН установили три временные сейсмические станции для получения данных в Катав-Ивановском районе Челябинской области, где в ночь на 5 сентября произошло землетрясение. Об этом в четверг сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев.
"Это самое сильное инструментально зарегистрированное на Урале землетрясение, а с учетом афтершоковой последовательности вообще уникальное, таких еще не было. Для мониторинга афтершокового процесса мы установили три временные станции. После этого мы отправились по городам и селам проводить опрос местных жителей, собирать анкеты", — сказал он.
Пятого сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность, по уточненным данным Уральской сейсмологической сети, магнитудой 5,4. Эпицентр находился около города Катав-Ивановск, но подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что сотрудники Горного института УрО РАН отправились к эпицентру землетрясения для осмотра территории и мониторинга текущей ситуации. По данным Уральской сейсмологической сети, после основного ночного толчка в течение дня было зарегистрировано 19 афтершоков — новых толчков различной силы, в том числе один магнитудой 4,7.
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