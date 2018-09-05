Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков после ночного землетрясения на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 5 сентября. / ТАСС /. Специалисты Уральской сейсмологической сети зафиксировали 18 новых толчков различной силы после землетрясения, которое произошло на Урале в ночь на среду. Об этом в среду сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев.

"По данным Уральской сейсмологической сети, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) было зафиксировано еще 18 толчков различной силы, и наиболее сильный толчок […] был магнитудой 4,7. […] Теперь уже можно говорить о том, что это, скорее всего, первое землетрясение на Урале, которое имеет афтершоковую последовательность, потому что раньше мы такого не наблюдали в таком количестве, максимум один-два слабых еще было", — сказал он.

5 сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. Информации о пострадавших нет. Эпицентр находился около города Катав-Ивановск, но подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Горного института УрО РАН отправились к эпицентру землетрясения для осмотра территории и мониторинга текущей ситуации.