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Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков после ночного землетрясения на Урале
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Сейсмологи зафиксировали 18 новых толчков после ночного землетрясения на Урале 

ТАСС + ещё 17 1 час назад
Фото: АПИ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты Уральской сейсмологической сети зафиксировали 18 новых толчков различной силы после землетрясения, которое произошло на Урале в ночь на среду. Об этом в среду сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Филипп Верхоланцев.
"По данным Уральской сейсмологической сети, на 13:00 по местному времени (11:00 мск) было зафиксировано еще 18 толчков различной силы, и наиболее сильный толчок […] был магнитудой 4,7. […] Теперь уже можно говорить о том, что это, скорее всего, первое землетрясение на Урале, которое имеет афтершоковую последовательность, потому что раньше мы такого не наблюдали в таком количестве, максимум один-два слабых еще было", — сказал он.
5 сентября в 03:58 (01:58 мск) в Челябинской области была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 на глубине 10 км. Информации о пострадавших нет. Эпицентр находился около города Катав-Ивановск, но подземные толчки ощущали жители трех регионов — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей введен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что сотрудники Горного института УрО РАН отправились к эпицентру землетрясения для осмотра территории и мониторинга текущей ситуации.
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