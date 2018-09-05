Пермские учёные отправятся к месту землетрясения в Челябинской области

Пермские учёные отправятся к эпицентру землетрясения, которое ночью 5 сентября произошло в Катав-Ивановском районе Челябинской области

В течение нескольких дней четыре сотрудника из пермской лаборатории природной и техногенной сейсмичности горного института УрО РАН будут проводить различные наблюдения сейсмоактивности, изучать данные мобильной сейсмической станции, опрашивать местных жителей.

Как пояснили «АиФ-Прикамье» в лаборатории, жители нашего края не ощутили подземные толчки, потому что эпицентр землетрясения находился далеко. Так, от Перми он находится на расстоянии около 450 км.

Отметим, что землетрясение магнитудой 5,5 баллов, которое произошло в Челябинской области 5 сентября около четырёх часов утра, почувствовали не только жители этого региона, но и в Башкирии, и в Свердловской области. В самом Катав-Ивановском районе ввели режим ЧС.