«Мебель качалась»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Екатеринбурге

— Рано утром, около 4:00 в районе Автовокзала было нечто похожее на землетрясение! — сообщает читатель E1.RU. — Трясло кровать и мебель качалась.

— Проснулась от сильных толчков. Книжки с полки упали. Проснулась так же дочь. Только что, в 4.00. Что это могло быть? Подземные толчки? — пишет читательница E1.RU Елена, живущая на улице Предельной.

Более сильные толчки ощущали жители Уфы, Миасса, Челябинска. Там тоже рассказывают, что качался пол, трясло мебель, звенела посуда.

— Землетрясение магнитудой 5.4 произошло сегодня ночью на Урале, в 01.58 по мск времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановск и 129 км от Уфы. Землетрясение ощущалось в Башкирии, Челябинской области и на юге Свердловской области, — сообщается в группе, занимающейся мониторингом природных катаклизмов.

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Напомним, осенью 2015 года екатеринбуржцы ощутили необычную вибрацию в своих домах. Около 02:45 горожане заметили, что в их домах вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Как оказалось, землетрясение магнитудой 4,1 тогда произошло недалеко от Первоуральска.