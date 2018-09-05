Ещё
«Мебель качалась»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мебель качалась»: отголоски землетрясения в Челябинской области почувствовали в Екатеринбурге 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью, около 4:00, в Челябинской области произошло землетрясение. Эпицентр был неподалеку от города Катав-Ивановск, что находится между Челябинском и Уфой. Но, по словам жителей Екатеринбурга, толчки ощущались и в столице Урала.
— Рано утром, около 4:00 в районе Автовокзала было нечто похожее на землетрясение! — сообщает читатель E1.RU. — Трясло кровать и мебель качалась.
— Проснулась от сильных толчков. Книжки с полки упали. Проснулась так же дочь. Только что, в 4.00. Что это могло быть? Подземные толчки? — пишет читательница E1.RU Елена, живущая на улице Предельной.
Более сильные толчки ощущали жители Уфы, Миасса, Челябинска. Там тоже рассказывают, что качался пол, трясло мебель, звенела посуда.
— Землетрясение магнитудой 5.4 произошло сегодня ночью на Урале, в 01.58 по мск времени. Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановск и 129 км от Уфы. Землетрясение ощущалось в Башкирии, Челябинской области и на юге Свердловской области, — сообщается в группе, занимающейся мониторингом природных катаклизмов.
Если вы тоже почувствовали землетрясение, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
Напомним, осенью 2015 года екатеринбуржцы ощутили необычную вибрацию в своих домах. Около 02:45 горожане заметили, что в их домах вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Как оказалось, землетрясение магнитудой 4,1 тогда произошло недалеко от Первоуральска.
e1.ru: последние новости
В Кабардино-Балкарии МЧС спасает екатеринбуржцев, застрявших на Эльбрусе Первыми пришли Терешкова и Рошаль: в Москве прощаются с Иосифом Кобзоном Бывший коллега ведущего программы «Взгляд» Владислава Листьева назвал заказчика его убийства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ставки слишком высоки»89
Захарченко убил Чебурашка1056
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера64
В Лондоне произошла новая атака ядом203
Найден виновник ЧП на МКС495
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение