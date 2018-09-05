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Глава Челябинской области направился к эпицентру землетрясения в регионе
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Глава Челябинской области направился к эпицентру землетрясения в регионе 

Rambler News Service + ещё 20 1 час назад
Фото: Дни.ру
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправился в Катав-Ивановский район, где сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, [пишет] (https://ura.news/news/1052349508) URA.RU.
В Катав-Ивановске состоится заседание областной комиссии по делам ЧС. Эпицентр землетрясения, толчки от которого ощутили за пределами области, находился в пяти километрах от города. Там введен режим чрезвычайной ситуации.
Сегодня там также было зарегистрировано второе землетрясение магнитудой чуть более 4. В результате обоих землетрясений никто не пострадал.
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