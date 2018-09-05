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В Калифорнии потерпел крушение самолет
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В Калифорнии потерпел крушение самолет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате авиакатастрофы один человек погиб, два пострадали.
В городе Пало-Альто (штат Калифорния, США) разбился небольшой гражданский самолет.
В результате крушения погиб 60-летний пилот, сообщили в экстренных службах города. Его тела извлекали из разбившегося самолета. Еще две женщины, находившиеся на борту воздушного судна, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
О состоянии пострадавших и характере травм не сообщается. По предварительным данным, самолет врезался в берег залива. Причины происшествия устанавливаются.
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