В Калифорнии потерпел крушение самолет

В результате авиакатастрофы один человек погиб, два пострадали.

В городе Пало-Альто (штат Калифорния, США ) разбился небольшой гражданский самолет.

В результате крушения погиб 60-летний пилот, сообщили в экстренных службах города. Его тела извлекали из разбившегося самолета. Еще две женщины, находившиеся на борту воздушного судна, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

О состоянии пострадавших и характере травм не сообщается. По предварительным данным, самолет врезался в берег залива. Причины происшествия устанавливаются.