Самолет с людьми рухнул в Калифорнии

В американском штате Калифорния произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали, сообщает информагентство Nation News.

Как стало известно, в результате крушения небольшого самолета гражданской авиации погиб 60-летний пилот, управлявший воздушным судном, а также пострадали две женщины, находившиеся на борту в момент инцидента.

Пострадавших в результате крушения самолета женщин госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести — об их состоянии здоровья информации пока нет.

На данный момент о причинах произошедшего инцидента не сообщается, однако отмечается, что самолет врезался в берег залива и тело пилота извлекали из кабины воздушного судна.