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Самолет с людьми рухнул в Калифорнии
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Самолет с людьми рухнул в Калифорнии 

Газета.Ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Калифорния произошел инцидент, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали, сообщает информагентство Nation News.
Как стало известно, в результате крушения небольшого самолета гражданской авиации погиб 60-летний пилот, управлявший воздушным судном, а также пострадали две женщины, находившиеся на борту в момент инцидента.
Пострадавших в результате крушения самолета женщин госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести — об их состоянии здоровья информации пока нет.
На данный момент о причинах произошедшего инцидента не сообщается, однако отмечается, что самолет врезался в берег залива и тело пилота извлекали из кабины воздушного судна.
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