Одни против стихии: борьба жителей поселка в Приморье со штормом попала на видео

Жители Милоградово вручную попытались укрепить дамбу под мощнейшим напором воды, чтобы спасти свой поселок.

Жители Приморья продолжают бороться с последствиями шторма, который накрыл северо-восток региона четвертого сентября. Борьба жителей поселка Милоградово Ольгинского района со стихией оказалась запечатлена на видео.

На записи, которую опубликовало местное издание Vlad News, местные жители пытаются вручную укрепить дамбу под напором воды. Если дамбу смоет потоком, то поселку с населением более трех тысяч человек будет грозить очень серьезная опасность.

Ранее стало известно, что обрушившийся на Приморье сильный ливень привел к выходу рек из берегов. В результате участок дороги Артем — Находка районе Смоляниново ушел под воду, движение на нем перекрыто.

От буйства стихии пострадали и другие районы региона. В Лазовском районе разлившаяся река отрезала от внешнего мира поселок Преображение, под Уссурийском сразу в несколько населенных пунктах добраться можно только на лодке, а в заливе Ольга сильнейшим штормом заблокированы более 150 рыбацких шхун из КНДР.