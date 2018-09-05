Более 500 км дорог полили водой на севере Крыма в связи с выбросом на предприятии

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 сентября. / ТАСС /. Более 500 км дорог полили водой за прошедшие сутки на севере Крыма , где на предприятии произошел химический выброс, сообщил в среду в эфире телеканала «Крым24» замначальника МЧС Крыма Алексей Фридман.

" [За сутки] обработано более 500 км дорог, 2,5 тыс. кв. м поверхностей. Работают 15 единиц техники — ГУ МЧС и коммунального хозяйства, сил и средств достаточно", — сказал Фридман. Он уточнил, что обработка проводится в городе Армянске, также обрабатываются дороги в некоторых селах Красноперекопского района — Перекоп, Волошино, Фидатовка и Пятихатка.