В МЧС сообщили о хлопке в жилом доме в Петербурге

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу проинформировали о хлопке, который произошел в квартире одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в 23.00 в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома, который находится на проспекте Народного Ополчения. В результате произошедшего помощь медиков потребовалась мужчине.

"Мужчина находится в шоковом состоянии", — рассказал представитель МЧС.

Согласно имеющейся информации, эвакуация жильцов не была объявлена, повреждений газового оборудования и несущих конструкций обнаружено не было.