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В МЧС сообщили о хлопке в жилом доме в Петербурге
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В МЧС сообщили о хлопке в жилом доме в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 3 24 минуты назад
В управлении МЧС по Санкт-Петербургу проинформировали о хлопке, который произошел в квартире одного из жилых домов. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел в 23.00 в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома, который находится на проспекте Народного Ополчения. В результате произошедшего помощь медиков потребовалась мужчине.
"Мужчина находится в шоковом состоянии", — рассказал представитель МЧС.
Согласно имеющейся информации, эвакуация жильцов не была объявлена, повреждений газового оборудования и несущих конструкций обнаружено не было.
Ранее сообщалось, что боксер и депутат Госдумы Николай Валуев получил письмо с предупреждением о готовящемся в Санкт-Петербурге взрыве.
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