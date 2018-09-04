Пожар в Саратовской области локализован 

Лесной пожар, общая площадь которого исчисляется 5 гектарами, локализован в Энгельсском районе Саратовской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталию Куличенкову.
Первое сообщение о возгорании в непосредственной близости от поселка Овражный поступило в 12:50 мск. К 16:00 мск площадь пожара составила 5 гектаров.
Местные жители населенных пунктов находились в безопасности. Пострадавших нет.
Причины возникновения ЧП неизвестны.
В этот же день, 4 сентября, заместитель начальника ГУ МЧС по Саратовской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Роман Ковбасюк сообщил, что за 2018 год было зафиксировано 80 лесных пожаров. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной возросшего количества пожаров, по словам Ковбасюка, стала засуха.
«Обстановка остается сложной из-за недостатка осадков», — сказал он.
Отмечается, что из-за введения особого противопожарного режима, который действует до 1 октября в регмоне, людям запретили прогулки в лесах.
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